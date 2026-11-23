أكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، الدكتورة منى الخليلي أهمية تكثيف الضغط والمناصرة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والعمل على توفير الحماية لها وللشعب الفلسطيني، وتحويل التضامن الدولي إلى مواقف وسياسات وبرامج عملية.

جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من سيدات مكونات الجالية الفلسطينية في مصر، استعرضت خلاله واقع المرأة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني، والتحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تواجه النساء والفتيات، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى مصر، السفير ناجي الناجي.

وشددت الخليلي، على أهمية توثيق الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، من خلال تقديم الأدلة والوثائق والتقارير إلى الجهات الدولية المعنية، بما يدعم جهود المساءلة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي.

وفي سياق متصل، أوضحت الخليلي أن الوزارة أطلقت مرصداً للعنف بهدف رصد أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، وإعداد البيانات والتقارير اللازمة لفهم الظاهرة وتطوير السياسات الكفيلة بمواجهتها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية ونشر ثقافة مناهضة العنف، وتطوير آليات الوقاية والحماية والاستجابة للنساء المتضررات.

وتطرقت الوزيرة إلى التداعيات العميقة للحرب على واقع المرأة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تواجه النساء أعباءً مضاعفة نتيجة النزوح وفقدان المعيل وتفكك الأسر واستهداف مقومات الحياة الأساسية، فضلاً عن الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي انعكست على أدوارهن الأسرية والمجتمعية.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية، رغم قسوة هذه الظروف، تواصل أداء دور محوري في الحفاظ على تماسك الأسرة وصمود المجتمع وصون الهوية الوطنية والذاكرة والتراث الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية المقيمة في مصر، أكدت الخليلي أهمية الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العائلات الفلسطينية، واستكشاف فرص التنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية بشئون المرأة، والاتحادات والهيئات النسوية الفلسطينية في مصر والشتات، لإطلاق مبادرات وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتوفير مساحات للتعاون والتكامل في خدمة النساء والفتيات.

واستمعت الوزيرة إلى مداخلات ومقترحات السيدات المشاركات، وما طرحْنه من شواغل واحتياجات تتعلق بضرورة إشراك المرأة في التخطيط للمرحلة المقبلة وصياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستجابة لأولوياتها، مع التركيز على برامج الحماية والتمكين الاقتصادي وبناء القدرات والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار تعليم الفتيات وتعزيز فرصهن في التمكين، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي اللازم لهن.