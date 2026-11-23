قال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل، إن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف وجّه بدراسة مقترح إنشاء منصة رقمية لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة برحلتهم داخل المحاكم بشكل عام، والذي طرحه الإعلامي محمد علي خير أمس الأول السبت.

وأضاف "حنا"، عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الأحد، أن المقترح يتضمن إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم شكاواهم عبر المنصة بشأن مختلف الإجراءات والخدمات داخل المحاكم، وليس فقط ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وأن مكتب وزير العدل سيتلقى شكاوى المواطنين على المنصة شخصيًا.

وطمأن المواطنين بشأن إجراءات التقاضي في مصر، مؤكدًا أنها رصينة، وأن تنفيذ الأحكام يمثل إحدى أولويات وزارة العدل، قائلًا "هو الركن الركين لعمل الوزارة" باعتبار أن الحكم الصادر لصالح المواطن أصبح عنوانًا للحقيقة وواجب النفاذ.

وتابع أن إجراءات تنفيذ الأحكام تخضع لمنظومة تشريعية وتنفيذية قوية، ينظمها قانون المرافعات المدنية، الذي يحدد إجراءات التنفيذ والجهات المسئولة عنه.

وأشار إلى أن مصر تضم 38 محكمة ابتدائية، وتوجد بكل منها إدارة متكاملة تختص بتنفيذ الأحكام والإشراف على إجراءاتها، وتتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل الإشراف على هذه الإدارات.