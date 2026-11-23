قالت الدكتور رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النمو المتسارع الذي شهده نشاط التمويل الاستهلاكي «البيع بالتقسيط» منذ 2020، ووجود العديد من الممارسات السلبية والمشاكل، دفع الهيئة لإعادة النظر في شكل عقد التمويل الاستهلاكي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في 2020 بلغ 8 مليار جنيه استفاد منها 262 ألف عميل، ووصل إلى نحو 96 مليارًا تخدم 12 مليون مستفيد في نهاية ديسمبر 2025.

وأشارت إلى أن ظاهرة «البيع بالتقسيط» كانت موجودة قبل صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي هدف إلى تنظيمها.

وتحدثت طه، عن العقد النموذجي للمتعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي أعلن عنه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم.

ونوهت إلى أن العقد الجديد يوضح التزامات شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، مشيرة إلى مراعاة الهيئة لكافة المشاكل التي رُصدت، وشكاوى الشركات والعملاء، وما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، عند إعداد العقد النموذجي.

واستكملت أن الهيئة أجرت جلسات حوار مجتمعية، وناقشت العقد مع شركات التمويل الاستهلاكي، للتوصل إلى صيغة نهائية تخدم هذه الشركات وتحمي المتعاملين معها.

واستعرضت طه بعض التزامات الشركات في العقد الجديد، وتتضمن: ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لأقساط العملاء 50% من دخولهم ، والتحقق من ملائتهم الملاي، وإجراء استعلام ائتماني، وغيرها.

وفيما يتعلق بالتزامات العملاء، أوضحت طه، أنها تشمل: التأكد من صحة البيانات المقدمة، وعدم تسييل السلع والخدمات الممولة للحصول على أموال، والمحافظة على سرية بيانات الحساب.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإصدار نموذج العقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد حقوق والتزامات كل منهما، بما يحقق التوازن بين دعم الشركات وحماية حقوق المتعاملين. ويتضمن القرار نموذجين؛ الأول لتمويل شراء عدة سلع أو خدمات، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، ويلزم الشركات بتطبيقهما بدلًا من النماذج المعمول بها منذ عام 2021. وأكد عزام ضرورة إطلاع العميل على العقد قبل التوقيع، وإتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني، مع جواز إضافة أحكام أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة مسبقًا.

ويتضمن العقد 19 بندًا تنظم عملية التمويل، وتلزم الشركات بتحديد حد التمويل الائتماني وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية وعمولة السداد المعجل والحد الأقصى لعائد التأخير، على ألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير قيمة المبلغ المتبقي من أصل التمويل. كما تشترط التحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، وألا يتجاوز إجمالي أقساطه الشهرية 50% من دخله، مع إخطاره بتفاصيل التمويل وتكاليفه ومواعيد السداد. وتلتزم الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة، وعدم الإساءة إلى العملاء عند تحصيل المستحقات، ويحظر عليها تجميع أقساط عمليات التمويل المتعددة، مع إتاحة كشف حساب تفصيلي للعميل وحقه في الاعتراض عليه خلال 15 يومًا من إرساله.

وفي المقابل، يلتزم العميل بصحة بياناته واستخدام التمويل للأغراض الاستهلاكية المحددة وسداد الأقساط في مواعيدها، ويحظر عليه تسييل السلع والخدمات الممولة للحصول على أموال نقدية أو استخدام التمويل في غير غرضه. وينظم العقد السداد المعجل، بما يسمح للعميل بسداد المبالغ المستحقة قبل موعدها مع خصم تكلفة التمويل عن شهر السداد، وجواز تحصيل عمولة محددة، باستثناء التمويل دون فائدة. كما يحق للشركة إيقاف صلاحية العميل للشراء حال تخلفه عن سداد قسطين متتاليين أو تقديم بيانات مضللة، ويُفسخ العقد تلقائيًا في حالات استخدام التمويل لغير الأغراض الاستهلاكية أو تسييل السلع والخدمات أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب. ويحظر القرار تعديل العقد من جانب واحد، ويلزم بإخطار العميل بالتعديلات، مع منحه مهلة أسبوع للاعتراض في تمويل العملية الواحدة، و5 أيام في تمويل عدة سلع وخدمات، ويُعد عدم الرد خلالها موافقة ضمنية تسري على التمويلات المستقبلية فقط. وتُحل المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية أو من خلال التحكيم بالاتفاق بين الطرفين.

ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، لتوفيق أوضاع الشركات وتعديل العقود القائمة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي خلال عام 2026، والتي شملت تعزيز الربط مع شركات الاستعلام الائتماني، واستخدام رموز التحقق للتأكد من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي، وحظر تمويل شراء الذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة، وإصدار دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي.