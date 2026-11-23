قال الناقد الفني طارق الشناوي إن التخوف من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الدرامية مبالغ فيه للغاية، مؤكدًا أنه لن يحل محل الإنسان، وإنما سيضيف إمكانيات جديدة إلى الفن.

وأضاف "الشناوي" عبر برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الأحد، أن الفارق بين مذيع وآخر أو كاتب وآخر لا يصنعه العقل، وإنما الوجدان، قائلاً: "لا يزال اسمه ذكاء اصطناعي وليس وجدانًا اصطناعيًا"، مشيرًا إلى أن الممثل المصنوع بالذكاء الاصطناعي، حتى لو ظهر في صورة أجمل من الفنان الأصلي، لن يمتلك روحه ووجدانه.

وأشار إلى أن المهرجانات السينمائية الكبرى وجوائز الأوسكار لا تعترف حتى الآن بأفلام الذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن يشهد عام 2028، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية الأوسكار، استحداث فرع جديد للأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ليصبح عدد فروع الجائزة 25 بدلًا من 24.

واستشهد بتجارب السينما السابقة، موضحًا أن الحيل والمؤثرات السينمائية كانت دائمًا جزءًا من صناعة الأفلام، وأن الكمبيوتر أصبح أحد أدواتها منذ عقود، مستشهدًا بالمخرج نيازي مصطفى الذي درس فن الحيل في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، قبل أن يقدم فيلم "سي عمر"، والذي تضمن ظهور حيلة التوأم.

وأكد أن ظهور أي رافد جديد يثير المخاوف في البداية، مستشهدًا بالتخوفات التي صاحبت ظهور التلفزيون من أن يقضي على السينما، متسائلًا: "هل السينما اختفت؟"، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يجب التعامل معه باعتباره إضافة إلى الصناعة وليس بديلًا عن الإنسان، متوقعًا أن الجمهور سيشاهد أول فيلم سينمائي كاملاً معتمدًا على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2027.

وفي سياق آخر، وصف تصريحات بعض المنتجين بشأن اتجاههم إلى تقليل أجور الفنانين بسبب الذكاء الاصطناعي بأنها "كلام أونطة"، معتبرًا أن قانون العرض والطلب وحجم إقبال الجمهور هما المحددان الأساسيان لأجور الفنانين، وليس رغبة المنتجين.