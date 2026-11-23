عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، الأحد، «أ.ع.ا»، بالسجن المؤبد عن التهمتين الأولى والثانية، وبالسجن المؤبد عن التهمة الثالثة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني، بصفته الولي الطبيعي عن المجني عليهما، مبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلًا عن المصاريف، لاتهامه بالتعدي على طفلتي زوجته.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 22706 لسنة 2026 جنايات ثانٍ الرمل، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من والد المجني عليهما، اتهم فيه زوج والدتهما بالتعدي عليهما داخل مسكنه في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المجني عليهما، الأولى «ح.ع.ص»، 16 عامًا، طالبة، وشقيقتها الثانية «ف.ع.ص»، 10 أعوام، أقامتا برفقة المتهم، الذي يعمل عاملًا وزوج والدتهما، داخل مسكنه نحو 5 أعوام، وكان يتولى رعايتهما وملاحظتهما خلال تلك الفترة.

وأضافت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهم قدم إلى المجني عليها الأولى، في أحد الأيام، مشروبًا وضع بداخله مادة مخدرة، ثم تعدى عليها، كما اعتدى عليها بالضرب وهددها، وطردها وشقيقاتها من المسكن لبث الرعب في نفسها، فضلًا عن تعديه على شقيقتها الصغرى، مستغلًا صغر سنها وإقامتها معه.

وبتحربر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام محمد مساهل، وأشرف عبد الرحمن حسان، وتامر محمد أبو المكارم، وسكرتارية علي حسين.