- الحرب أمام 3 مسارات: تدخل الناتو أو الاستنزاف الطويل أو التسوية السلمية



قالت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، إن روسيا ارتكبت خطأ بشن الحرب على أوكرانيا، مؤكدة رفضها انتهاك سيادة الدول أو المساس بسلامة أراضيها.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TEN»، أنها دعت إلى عقد مؤتمر دولي في باريس للوصول إلى حل دبلوماسي، محذرة من أن دفع روسيا نحو مزيد من التقارب مع الصين يضر باستقرار العالم.



وأشارت إلى أن أوروبا غابت عن مسار المفاوضات بسبب افتقارها إلى صوت دبلوماسي مستقل، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة تختلف مصالحها ومواقفها تجاه القضايا الدولية.



وأكدت أن فرنسا ستستعيد صوتها الدبلوماسي المستقل حال انتخابها رئيسة، مشيرة إلى أن سقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى يفرض على القوى الدولية تكثيف تحركاتها لإنهاء الحرب.



وحددت لوبان 3 مسارات محتملة للأزمة، تتمثل في تدخل حلف الناتو بصورة مباشرة، أو استمرار الحرب والاستنزاف لسنوات، أو التوصل إلى تسوية سلمية عبر المفاوضات، معربة عن أملها في تجنب المواجهة المباشرة بين الحلف وروسيا.



ولفتت إلى أن الحرب خلفت خسائر بشرية واقتصادية واسعة، ورفعت أسعار القمح ومعدلات التضخم، مشيدة بالتحركات الأمريكية الرامية إلى الوصول إلى حل دبلوماسي.

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وشددت على أهمية استمرار الحوار مع كجميع الأطراف، مؤكدة أنها ستتواصل مع مختلف القوى حال انتخابها، وتأمل في إنجاز اتفاق سلام قبل وصولها إلى قصر الإليزيه تمهيدًا لإعادة إعمار أوكرانيا.