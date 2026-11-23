قال إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن 40% من إجمالي الشكاوى التي يستقبلها الجهاز سنويًا تخص السلع المعمرة، والتي تُحل خلال 48 ساعة على الأكثر.

وأشار في تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى الربط التام بين الجهاز وجميع الشركات وخاصة شركات السلع المعمرة.

ولفت إلى أنه فور تسجيل شكوى على سيستم جهاز حماية المستهلك تُخطر الشركة المعنية بها، وترد عليها بسرعة، موضحًا أن 80% من الشكاوى تُحل بالتفاوض الودي الذي أقره قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، نتيجة لتعاون الشركات.

وذكر أن الجهاز يستهدف خفض متوسط مدة حل الشكاوى من 8 أيام إلى 5 أيام، لافتًا إلى أن بعضها يُحل خلال 24 ساعة أو 48 ساعة ومنها شكاوى السلع المعمرة.

وفي سياق متصل، أعلن عزام، إتاحة خط ساخن للجهاز عبر الهاتف المحمول قريبًا، بعدما كان متاحًا للهواتف الأرضية فقط، نظرًا لعدم توافر الأمكانيات البشرية اللازمة.

وتابع أن الجهاز يستقبل 35 ألف مكالمة شهريًا من الخط الساخن للتليفون الأرضي، وأنه يعمل على توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتشغيله على الهواتف المحمولة حاليا.

واستكمل أن الجهاز يستقبل الشكاوى أيضًا عبر تطبيق حماية المستهلك، وموقعه الرسمي، وغيره من طرق التواصل، مطمئنًا المواطنين بقوله: «لو ليك حق فعلا هتاخده من جهاز حماية المستهلك».

ونصح المواطنين بالاحتفاظ بفاتورة الشراء، وقراءة الضمان والاحتفاظ به، مع الالتزام بتركيب الشركة المصنعة للسلع المعمرة لها تجنبًا لخروجها من الضمان.

https://www.youtube.com/watch?v=zFc3V_SttKA