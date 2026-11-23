نشر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أكثر من 84 ألف وثيقة خاصة بأحداث 11 سبتمبر، وجاء ذلك بعدما نشر وثائق في وقت سابق بينت أن المسئولين لم يصرحوا بحقيقة تلوث الهواء الناتج عن الحادث.

وقال ممداني، أمس الأحد: "بعد هجمات 11 سبتمبر المروعة، وما أعقبها من عواقب صحية مدمرة، طالب سكان نيويورك حكومتهم بالشفافية، ولكن قوبل مطلبهم بالصمت"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف: "لقد أطلقنا أول منصة لإتاحة هذه الوثائق أمام الشعب الذي انتظر عقودًا ليحصل على إجابة".

وفي سبتمبر الماضي، نشرت إدارة ممداني 170 ألف وثيقة من سجلات الحادث، مع ميزانية 34 مليون دولار لعام 2027 خصصت لإنشاء منصة تتيح الاطلاع على وثائق تتعلق بأحداث 11 سبتمبر.

وتشمل المنصة 440 ألف وثيقة، وسجلت المنصة 11 مليون زيارة، في حين قال ممداني إن عمل إدارته فيما يتعلق بالمنصة "لم ينته بعد".

وقال المستشار القانوني لمدينة نيويورك، ستيفن بانكس، إنها المرة الثالثة لنشر وثائق من هذا النوع، ووصفها بأنها "خطوة جديدة نحو الوفاء بالتزام المدينة فيما يخص توفير المعلومات الكافية لأهالي نيويورك لما بعد احداث 11 سبتمبر".

وتضمنت الوثائق مخاوف بشأن جودة الهواء في مانهاتن بعد انهيار مركز التجارة العالمي وعن استجابة الحكومة الأمريكية لتداعيات أحداث 11 سبتمبر.

وبحسب النصب التذكاري والمتحف الوطني لـ11 سبتمبر، فإن الآثار الصحية التي تبعت 11 سبتمبر لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، حيث تعرض ما يزيد عن 400 ألف شخصًا لمواد سامة نتيجة للهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في مانهاتن.

وجاء نشر الوثائق للمرة الثالثة بعد تسوية إدارة ممداني لدعويين قضائيتين رفعهما المرصد الصحي لأحداث 11 سبتمبر، وهي منظمة تهتم بشئون ضحايا 11 سبتمبر، لينشر ممداني بعد ذلك مجموعة وثائق جديدة متعلقة بالحادث.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، بن شيفات، في بيان صدر عنه الشهر الماضي، إن الوثائق تظهر "سجل مثير للقلق" لمسئولي المدينة والدولة والمسئولين الفيدراليين والذي يرى أنهم "لم يتعاملوا مع المشكلات والمخاطر الناتجة عن الحادث على نحو جيد، حيث لم يشرعوا في إبطاء العودة إلى المنازل والمدارس والعمل ولم يولوا جهودهم إلى تنظيف التلوث في تلك الأماكن".

وفي وقت سابق، أشاد بن شيفات بممداني لكونه العمدة الذي بدأ الإجابة عن سؤال "ماذا يعرف المسئولون عن المخاطر الناتجة عن السحابة السامة فوق موقع مركز التجارة العالمي بعد الحادث ومتى علموا بشانها؟".