صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون، اليوم الاثنين، بأن الصين تؤمن بأن الصراع في أوكرانيا، لا يمكن تسويته إلا من خلال المفاوضات.

وقال جياكون، خلال إحاطة صحفية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان حل الأزمة الأوكرانية قد نوقش في الاجتماع الثلاثي لقادة روسيا والصين والولايات المتحدة، في شنتشن: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتمسك الصين بموقفها الثابت بأن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحلها"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أن "بكين تدعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

وكان اللقاء الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، عُقد في 19 نوفمبر الجاري، في دار الضيافة الحكومية "تشي لين شان تشوانج".

وشكل اللقاء أول اجتماع من نوعه بين قادة الدول الثلاث، واستمر ساعة ونصف، واختُتم باعتماد الأطراف إعلانًا مشتركًا.