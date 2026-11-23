• نيكول باشينيان أكد أن إقرار الدستور الجديد سيتيح توقيع اتفاق السلام مع باكو والمصادقة عليه

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن إقرار الدستور الجديد لبلاده سيمهد الطريق لتوقيع اتفاق السلام مع أذربيجان والمصادقة عليه، وإرساء سلام دائم لا رجعة فيه بين البلدين.

جاء ذلك في خطاب وجهه باشينيان إلى الشعب الأرميني، عقب نشر الحكومة مسودة الدستور الجديد.

وأوضح أن المسودة لا تخص أشخاصا أو حكومة بعينها، بل تستند إلى سيادة الشعب الأرميني على الدولة، وتعرّف الشعب بأنه مؤسس الدولة ومصدر السلطة.

وأشار إلى أن الغاية من تأسيس جمهورية أرمينيا تتمثل في ضمان أمن الشعب وحريته ورفاهيته، والحفاظ على هويته وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

وأكد أن مسودة الدستور الجديد أُعدت لتحقيق هذه الأهداف، ولا تقتصر على تنظيمات قانونية، بل تقدم نموذجا جديدا للدولة أطلق عليه اسم "الجمهورية الرابعة".

وأوضح باشينيان أن الفارق الأساسي بين "الجمهورية الرابعة" و"الجمهورية الثالثة" يتمثل في غياب الصراع، معتبرا أن السياسات القائمة على الصراع أضعفت أرمينيا التي تعد مصدرا للهجرة.

واتهم دوائر كانت تتولى السلطة سابقا بـ"نهب البلاد" تحت شعار "أرمينيا الكبرى".

وشدد على ضرورة تحرير النظام القضائي من نفوذ الأوليغارشية (حكم القلة)، مشيرا إلى أن أحد أهداف الدستور الجديد هو إعادة السلطة القضائية إلى الشعب.

ولفت إلى أن المادة الثامنة من مسودة الدستور الجديد تحدد تحقيق السلام هدفا للسياسة الخارجية، معتبرا أن ذلك يعني التخلي عن منطق الصراع الذي تضمنه إعلان الاستقلال الصادر عام 1990.

وأضاف: "هدفنا تحويل أرمينيا إلى مفترق طرق للسلام، وجعلها دولة تمتلك جيشا قادرا على حماية حدودها وأراضيها المعترف بها دوليا بقواه الذاتية".

قال باشينيان إن عملية المفاوضات السابقة بشأن قضية قره باغ والخلاف مع أذربيجان دفعت أرمينيا إلى حافة فقدان مكانتها كدولة.

وأردف: "بعد إقرار الدستور الجديد، لن نكتفي بتوقيع اتفاق السلام مع أذربيجان والمصادقة عليه، بل سنحقق أيضا سلاما مؤسسيا دائما لا رجعة فيه".

وتابع: "سيكون ذلك وضعا تاريخيا وغير مسبوق، لأننا سنمتلك السلام والاستقلال معا، والسلام والدولة في الوقت نفسه".

واعتبر أن السلام والدولة كانا يُقدمان في الماضي باعتبارهما خيارين متعارضين، بينما أصبحت أرمينيا اليوم أمام فرصة لتحقيق السلام والحفاظ على استقلالها في آن واحد.

واتهم باشينيان المعارضة بالسعي إلى عرقلة هذا المسار، داعيا إياها إلى عرض مسودة الدستور الجديد على استفتاء شعبي.

وأعلن أنه سيستقيل من منصب رئيس الوزراء إذا رفض الناخبون مسودة الدستور في الاستفتاء، مبينا أنه في حال الموافقة على المسودة، فلن يترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت الحكومة الأرمينية على موقعها الإلكتروني الرسمي مسودة الدستور الجديد التي خلت من الإشارة إلى "إعلان الاستقلال" الذي يتضمن مطالبات بأراضٍ خارج الحدود الحالية للبلاد.

وفي 19 نوفمبر الجاري، قال باشينيان، في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن عبارة "أرمينيا الغربية" الواردة في إعلان استقلال بلاده الصادر في 23 أغسطس 1990 تشير إلى المناطق الشرقية من تركيا، مؤكدًا ضرورة إعادة صياغة الإعلان وعدم الإشارة إليه في الدستور الجديد.

ويعود "إعلان استقلال أرمينيا" إلى 23 أغسطس 1990، إذ تستند ديباجته إلى قرار صادر في 1 ديسمبر 1989 بشأن توحيد أرمينيا مع إقليم قره باغ الأذربيجاني، فيما تشير المادة 11 منه إلى ما تسميه "أرمينيا الغربية"، في إشارة إلى مناطق تقع شرقي تركيا.