• طرح اللحوم والدواجن وبيض المائدة والألبان ومنتجاتها والخضر والفاكهة والزيوت وعسل النحل

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية المتنوعة من إنتاج قطاعاتها الإنتاجية، في نحو 600 منفذ من منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

وشدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على كافة القطاعات الإنتاجية والهيئات التابعة للوزارة، بضرورة الاستمرار في زيادة معدلات الضخ اليومي للسلع الأساسية، والالتزام التام بأعلى معايير الجودة، مع تكثيف الرقابة الميدانية على كافة المنافذ لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكداً أن الوزارة تسخر كافة إمكاناتها الإنتاجية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، عن أنه يتم بشكل مستمر ضخ كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وطرحها يوميًا، من اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة، والبقوليات، والزيوت، وعسل النحل، ومنتجات التصنيع الغذائي ذات الجودة العالية، وذلك عبر نحو 600 منفذ ثابت تابعة للوزارة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ومحطات البحوث الزراعية بالمحافظات، فضلًا عن منافذ مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وهيئة الإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج بالدقي، إلى جانب المنافذ المتنقلة التي تجوب المحافظات والمناطق النائية والميادين العامة.

وأكدت الوزارة، أن خطة الضخ اليومي تخضع لرقابة مشددة لضمان جودة المنتجات وسلامتها، والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق التوازن السعري المطلوب في الأسواق ويضمن وصول الدعم السلعي لمستحقيه.

كما تواصل وزارتي الزراعة والتموين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التعاون والتنسيق المستمر ضمن المشروع القومي «كاري أون» (Carry On) لتطوير المنافذ وتحديث آليات التداول؛ بهدف توحيد الجهود، وزيادة حجم المعروض، وتوسيع نطاق التوزيع والضخ اليومي للسلع الأساسية عبر شبكة أوسع من المنافذ ومراكز البيع الموحدة، بما يضمن سهولة وصول المنتجات عالية الجودة للمواطنين في كافة القرى والمراكز.

وجددت وزارة الزراعة تحذيرها وتأكيدها للمواطنين بأن الوزارة ليس لها أي صفحات تقوم بالترويج أو بيع منتجاتها عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إعلانات أو صفحات وهمية تدعي تبعيتها للوزارة أو تبيع منتجات باسمها «أونلاين»، والاقتصار فقط على الشراء المباشر من منافذها الرسمية المعتمدة الثابتة والمتحركة.