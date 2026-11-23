يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، وذلك في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والعراق، ودفع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

كما تشهد المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.