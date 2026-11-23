أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، بأن تقارير مخابراتية أمريكية كشفت أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانج ظلت على اتصال بمسئول في أكبر وكالة تجسس صينية لأكثر من عام، وذلك في الوقت الذي كانت تقيم فيه علاقة غرامية سرية مع جنسن هوانج رئيس شركة "إنفيديا" الرائدة عالميا في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تقارير المخابرات أن أليس هوانج تواصلت مع ضابط في وزارة أمن الدولة الصينية منذ ربيع عام 2025 وحتى خريف هذا العام، وهي فترة تتقاطع مع جزء على الأقل من الوقت الذي ارتبطت فيه بعلاقة عاطفية مع جنسن هوانج الذي استقال من منصبه في وقت سابق هذا الشهر.

كما جمعت وكالات المخابرات أدلة تفيد بأن شريكها التجاري كانج وي (الذي كان يُقدَم غالبا على أنه زوجها) عمل هو الآخر لصالح وكالة التجسس الصينية نفسها، إضافة إلى التقائها بمسئولين من وزارة الأمن العام الصينية.

ولم يسبق كشف مدى وتوقيت هذه الاتصالات بجهاز المخابرات الصينية من قبل، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وتزامنت هذه الاتصالات مع استحواذ شركة أليس هوانج "ميجاسبيد" على كميات ضخمة من رقائق "إنفيديا" المتقدمة، إذ وُجه بعضها إلى مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا تخدم شركات تكنولوجيا صينية مثل "علي بابا"، بينما يُشتبه في تهريب جزء آخر منها إلى الصين للالتفاف على قوانين مراقبة الصادرات التي تفرضها واشنطن.

ويحقق المسئولون الأمريكيون في شبكة الشركات التي تجمع أليس هوانج وشقيقتها وكانج وي، وعلاقتها بالجهود الصينية لبناء مراكز بيانات، إضافة إلى تزويد متعاقدين دفاعيين مملوكين للدولة الصينية يقومون بأعمال لصالح الجيش الصيني باستخدام الرقائق المتطورة لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي قوية.

وتساعد هذه المعطيات المخابراتية -التي تضمنت سجلات شحن تُثبت دور الشبكة- في توضيح كيفية توصل المسئولين الأمريكيين إلى الاعتقاد بأن جنسن هوانج كان هدفا لعملية مخابراتية صينية أوسع؛ إذ كثّفت وزارة أمن الدولة الصينية دورها لتوفير أفضلية للصين في الذكاء الاصطناعي، وأعاد وزير أمن الدولة تشين ييشين ترتيب أولويات المخابرات لتشمل مهمة جديدة أُعلنت في أبريل الماضي لمواجهة "الحصار" التكنولوجي وحل "نقاط الاختناق" في أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية.

وبحسب مات بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والرئيس التنفيذي لشركة "جارنوت جلوبال"، فإن شبكة شراء وتهريب الرقائق تتوافق تماما مع المهمة الأساسية المعلنة للمخابرات الصينية.