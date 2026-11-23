تتواصل الدراسات المحذرة من خطورة الجلوس لساعات طويلة، سواء في العمل أو أمام التلفاز، إذ كشفت أحدث هذه الدراسات عن ارتباط طول فترات الجلوس بزيادة احتمالات الإصابة بالقصور الكلوي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن فريقًا مشتركًا من جامعتي كامبريدج البريطانية وسوينبيرن الأسترالية تابع أكثر من 5200 شخص في أستراليا لمدة 12 عامًا، بهدف معرفة تأثير عدد ساعات مشاهدة التلفاز يوميًا، والتي تتم غالبًا في وضعية الجلوس، على صحة الكلى على المدى الطويل.

ووجد الفريق أن متوسط فترة الجلوس أمام التلفاز لدى المشاركين بلغ نحو ساعة و45 دقيقة يوميًا، مع وجود فترات مشاهدة أطول تصل إلى 5 ساعات يوميًا.

ولاحظ الفريق أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لمدة 5 ساعات يوميًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالقصور الكلوي، مشيرًا إلى أن كل ساعة إضافية من المشاهدة تزيد احتمالات الإصابة بالمرض بنسبة 3%.

وأوضحت الدراسة أن وجود أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، يزيد احتمالات الإصابة بالقصور الكلوي، إلى جانب عادة الجلوس لفترات طويلة.

ويحدث القصور الكلوي نتيجة تراجع قدرة الكلى على تنقية الدم، ما يجعل المريض يعتمد على الأدوية المستمرة لمساعدتها على أداء وظائفها.

ومع تقدم مراحل المرض، تصبح السيطرة عليه أكثر صعوبة، وقد يصل إلى الفشل الكلوي، فيما تبلغ ضحايا الفشل الكلوي في بريطانيا وحدها 40 شخصًا سنويًا.

- تنوع أضرار كثرة الجلوس

وتأتي الدراسة المذكورة ضمن سلسلة من الأبحاث العلمية التي تحذر من مخاطر الجلوس لساعات طويلة، إذ كشفت دراسة أجراها مستشفى النساء في ماساتشوستس الأمريكية عن زيادة احتمالات تعرض الأشخاص الذين يجلسون لمدة 10 ساعات يوميًا للإصابة بأربعة من أمراض القلب بنسبة 50%.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجرتها جامعة إكسيتر البريطانية أن كثرة الجلوس أمام التلفاز تزيد احتمالات إصابة الأطفال بتليف الكبد.

ولم تقتصر الأضرار على ذلك، إذ كشفت دراسة أجرتها جامعة تيانجين الصينية عن تسبب كثرة الجلوس في زيادة احتمالات الإصابة بألزهايمر والشلل الرعاش بنسب مرتفعة.