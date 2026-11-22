كوثر محمود: 12 مليون ممرض وممرضة عجز عالمي.. والتدريب مفتاح تصدير الكفاءات المصرية

ثمنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان بشأن استمرار نظام تكليف خريجي المهن الطبية والصحية، وارتباطه بالاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية وفقًا للقانون، مؤكدة أهمية التوضيح الذي قدمته الوزارة لحسم الجدل حول مستقبل التكليف، والتأكيد على عدم إصدار أي قرار بإلغائه.

وأكدت نقيب عام التمريض، أن استمرار التكليف يمثل أهمية كبيرة للقطاع الصحي، خاصة في ظل احتياج المنظومة الصحية المصرية إلى زيادة أعداد الكوادر التمريضية، مشيرة إلى أن مصر تعاني عجزًا في أعداد التمريض، بالتزامن مع وجود عجز عالمي يُقدر بنحو 12 مليون ممرض وممرضة، وهو ما يعكس حجم الاحتياج المتزايد للتمريض على المستوى المحلي والدولي.

وأوضحت أن التعامل مع احتياجات سوق العمل في مجال التمريض لا ينبغي أن يقتصر على توفير الأعداد المطلوبة فقط، وإنما يجب أن يتزامن ذلك مع الاستثمار في تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي المستمر، والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، والتدريب على رأس العمل، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية بما يواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية واحتياجات المنظومة الصحية.

وأضافت أن التدريب المستمر يمثل أحد أهم محاور تطوير مهنة التمريض، حيث يسهم في رفع كفاءة الممرضين والممرضات، وتنمية مهاراتهم العملية والتخصصية، وإعداد كوادر قادرة على العمل وفق المعايير المهنية الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وأشارت نقيب عام التمريض إلى أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر التمريضية يفتح أمامها آفاق أوسع للعمل في مختلف دول العالم، في ظل الطلب المتزايد على الممرضين والممرضات المؤهلين، مؤكدة أن ذلك لا يقتصر أثره على توفير فرص عمل للخريجين، بل يمتد إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول المختلفة، ودعم مكانة الكفاءات المصرية بالخارج، فضلًا عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، بما يمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومي.