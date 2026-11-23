كشفت القناة 12 العبرية أن مسئولين في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حذّروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي، من أن أي هجوم على إيران قد يشعل حربًا على عدة جبهات، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وتتعارض هذه التقديرات مع توقعات منسوبة إلى نتنياهو، ورئيس الموساد رومان غوفمان، بإمكانية حصر العملية العسكرية بين ثلاثة وخمسة أيام.

وكان موقع «واينت» العبري قد نقل عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يضغط على إدارة ترامب لاستئناف العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، لاعتقاده أن حملة مكثفة قد تُضعف النظام الإيراني، وربما تؤدي إلى انهياره.

لكن هذا الطرح يثير شكوكًا لدى بعض مستشاري ترامب، فيما يُقدّر الجيش الإسرائيلي أن هجومًا جديدًا قد لا يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، وربما يستدعي جولة عسكرية أخرى خلال عام.

وبحسب ما نقلته شبكة «يورونيوز» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، فإن الأوضاع الصعبة التي تواجهها إيران نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب والعقوبات الأمريكية تعزز موقف المسئولين في البيت الأبيض الذين يفضّلون مواصلة الضغط الاقتصادي بدلًا من استئناف الضربات العسكرية.

وأفادت الهيئة بأن الولايات المتحدة بدأت استبدال سرب من مقاتلات F-35 المتمركزة في قاعدة «عوفدا» الإسرائيلية، في خطوة تعكس، بحسب مصادر أمنية، استعداد واشنطن للبقاء في المنطقة لأسابيع إضافية.

وكان ترامب قد صرّح لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، بأنه يميل إلى شن هجوم جديد على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول رأس السنة الجديدة، متهمًا طهران بالمماطلة في المفاوضات وتصعيد هجماتها.

وفي الداخل الإسرائيلي، يواجه نتنياهو، زعيم حزب الليكود، اتهامات بتضخيم التهديد الإيراني لتحقيق مكاسب سياسية، بعدما خسر أغلبيته البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر، وكُلّف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تعثر المفاوضات بين الليكود وحزب «يشار» بزعامة آيزنكوت، إذ انتهى اجتماع مطوّل بين الطرفين، الأحد، من دون اتفاق على القضايا الخلافية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ومشاركة إيتمار بن غفير.

وفي هذا السياق، نقلت القناة 12 أن تحذيرات أفيجور ليبرمان من مهاجمة إيران تعود إلى مخاوف من إقدام نتنياهو على شن ضربة منفردة، من دون مشاركة أمريكية أو موافقة واشنطن.

وكان ليبرمان قد اعتبر أن أي هجوم إسرائيلي في الوقت الراهن سيكون غير مبرر و«مدفوعًا بالكامل باعتبارات سياسية».