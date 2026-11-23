أكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إعداد تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، والذي يستهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتقال من تقديم الدعم والرعاية إلى التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلال للأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأوضحت أن التقرير يمثل ثمرة عمل تشاركي قادته اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة الوزارات المعنية والخبراء الوطنيين والأكاديميين، إلى جانب المؤسسات الدولية والأممية والبنك الدولي.

وقالت إن التقرير يستند إلى تعريف وطني للحماية الاجتماعية باعتبارها مجموعة من السياسات والبرامج والآليات المؤسسية التي تستهدف الوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثارها، وتعزيز قدرة الأفراد والأسر على الصمود أمام الأزمات، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي.

وأضافت أن الإطار الوطني يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل البرامج القائمة على الاشتراطات، والبرامج غير القائمة على الاشتراطات، والخدمات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل، مع تبني منظور دورة الحياة لمواكبة احتياجات المواطنين في مختلف المراحل العمرية.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقرير تضمن حصرًا وتصنيفًا لـ45 برنامجًا وخدمة أساسية وتكميلية وفق معايير علمية دولية، مع استحداث بطاقات تعريفية لكل برنامج، بما يسهم في رسم خريطة متكاملة لبرامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الربط بين الجهات الوطنية.

وأشارت إلى أن التقرير حدد 5 أولويات استراتيجية و16 مسارًا للتطوير، تتضمن تعزيز الحماية الاجتماعية عبر مراحل دورة الحياة، وتوفير الفرص الاقتصادية وزيادة الدخل، وإدماج الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الجاهزية الاستباقية لمواجهة الأزمات، وتعزيز التكامل المؤسسي والتحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وتطوير آليات التمويل المستدام.

ولفتت إلى أن هذه الأولويات تولي اهتمامًا بتمكين المرأة ودعم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية ومسارات التدريب والتمكين الاقتصادي، بالتكامل مع المنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 60 شريكًا من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنصات العمل الرقمي.

وأكدت أن الحماية الاجتماعية الحديثة لم تعد سجلًا جامدًا للأرقام، وإنما منظومة ديناميكية تقوم على آليات منظمة لدخول الأسر المستحقة إلى برامج الدعم، بالتوازي مع العمل على تمكين الأسر القادرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية والخروج من دائرة الاحتياج.

وشددت على أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية لا يقاس بعدد الأسر التي تستمر في تلقي الدعم النقدي، وإنما بعدد الأسر التي تتمكن من الخروج من دائرة الفقر بكرامة واستقلال.

وأوضحت أن تقرير الإطار الوطني وثيقة حية سيتم تحديثها بشكل دوري، مع العمل على مأسسة المنتج الوطني للحماية الاجتماعية سنويًا لتعزيز تكامل الجهود الحكومية.