- شريف فتحي: مصر تمتلك إرثا حضاريا يؤهلها للريادة في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه

- هشام الليثي يستعرض أبرز اكتشافات الإدارة خلال 3 عقود

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مساء أمس، فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي المغمور بالمياه، بالتزامن مع مرور 30 عاما على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

واستهل الوزير الفعاليات بافتتاح معرض "أسطول نابليون: حكايات يرويها البحر"، بحضور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، وهشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وفرانك جوديو، مدير المعهد الأوروبي لآثار تحت الماء، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

ويضم المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على قصة الأسطول الفرنسي الذي غرق أمام سواحل الإسكندرية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وتكشف جانبا من الحياة على متن السفن في تلك الفترة، بما يتيح للزائرين التعرف على جانب من تاريخ مصر وتراثها المغمور بالمياه.

وأكد شريف فتحي، خلال كلمته بالاحتفالية، أن مصر تمتلك إرثا حضاريا وتاريخا استثنائيا، سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها وتحت المياه، بما يؤهلها لتتبوأ مكانة الريادة في مجالات علم الآثار والعمل الأثري.

وأشاد الوزير بجهود العاملين بالإدارة العامة للآثار الغارقة والبعثات الأثرية والمؤسسات العلمية الأجنبية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المعهد الأوروبي لآثار تحت الماء، بقيادة فرانك جوديو، في أعمال الكشف عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، لا سيما بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية.

وشدد على أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات لدعم أعمال الكشف عن الآثار الغارقة وصونها وإتاحتها، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا أن التراث المغمور بالمياه في مصر لا يقتصر على البحر المتوسط، بل يمتد إلى نهر النيل أيضا.

وأشار فتحي إلى أن العمل الأثري تحت مياه النيل يواجه تحديات وصعوبات فنية، لكنه يمثل مجالا واعدا ستعمل الوزارة على التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من الخبرات المتراكمة في الإسكندرية.

من جانبه، قال الطيب عباس إن دور المتاحف لا يقتصر على عرض القطع الأثرية، بل يمتد إلى سرد قصصها وإيصال قيمتها إلى الجمهور غير المتخصص، مؤكدا أن المتحف القومي للحضارة المصرية يسعى إلى ربط الزائرين بتراثهم الحضاري من خلال تقديمه بأساليب تتيح فهم أهميته.

64 سفينة غارقة في كانوب وهيراكليون

واستعرض هشام الليثي أبرز اكتشافات الإدارة العامة للآثار الغارقة على مدار 30 عاما، موضحا أن أعمال البحث أسهمت في الكشف عن مدن ومواقع أثرية كاملة، من بينها مدينتا كانوب وهيراكليون، اللتان شهدتا العثور على 64 سفينة غارقة، وهو أكبر عدد من السفن المكتشفة في موقع واحد من العالم القديم، بحسب قوله.

وأضاف أن الاكتشافات شملت معابد ومباني أثرية وتماثيل ضخمة يصل طول بعضها إلى نحو 5 أمتار، إلى جانب لوحة الملك نختنبو الأول، والحي الملكي من العصر البطلمي بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية، فضلا عن العثور على أكثر من 4 آلاف قطعة من بقايا منارة الإسكندرية، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وأشار الليثي إلى أن الإدارة عملت على تطوير البنية العلمية والتقنية للبحث في الآثار الغارقة، من خلال إنشاء أول خريطة رقمية متكاملة للمواقع الأثرية الغارقة في مصر، وإنشاء المعمل القومي للآثار الغارقة بالإسكندرية، إلى جانب العمل على ربط المخرجات البحثية بقاعدة بيانات موحدة لدعم أعمال البحث والتوثيق والدراسة.

كما لفت إلى جهود تدريب الكوادر المتخصصة ورفع كفاءة العنصر البشري، وإعداد جيل من المتخصصين، فضلا عن تدريب غواصين أثريين على أعمال الرصد والمسح والحفائر والتوثيق تحت الماء.

وفي ختام الفعاليات، كرمَ وزير السياحة والآثار عددا من العاملين بالإدارة العامة للآثار الغارقة، تقديرا لجهودهم في الكشف عن التراث الثقافي المغمور بالمياه وتوثيقه والحفاظ عليه، وهم: فرانك جوديو، مدير المعهد الأوروبي لآثار تحت الماء، وأماني بدر، نائبة مدير المعهد، واسم الراحل أحمد الديب، مفتش الآثار الغارقة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان "النداهة"، تناول تاريخ الإدارة ومسيرتها على مدار 30 عاما، وأبرز ما حققته من اكتشافات وإنجازات في مجال الآثار الغارقة.