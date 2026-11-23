كشف حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن موقف محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، من الانضمام إلى صفوف المنتخب خلال منافسات أولمبياد لوس أنجلوس، حال نجاح الفراعنة في التأهل للبطولة.

وقال حمادة صدقي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «لو تأهلنا لأولمبياد لوس أنجلوس محمد صلاح سيتواجد بنسبة كبيرة مع المنتخب الأولمبي، ووقتها سنرى من اللاعب الذي نحتاجه في الملعب حسب النواقص».

وأضاف: «في الوقت الحالي لا أستطيع أن أحدد من الأسماء التي ستنضم في الأولمبياد، أتمنى تواجد صلاح وسنحاول أن نقنعه هذه المرة ويشارك في الأولمبياد».

وتطرق المدير الفني للحديث عن برنامج إعداد المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يستهدف خوض تجارب قوية للوقوف على مستوى اللاعبين قبل الاستحقاقات القادمة.

وأوضح: «المنتخب الأولمبي سيخوض بطولة ودية خارج مصر في توقف مارس المقبل».

وواصل حديثه قائلًا: «أريد أن أشاهد اللاعبين ونخوض مباريات ودية خارج الأجندة الدولية حتى أقف على مستوى كل اللاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، وسأضم كل اللاعبين الذين يلعبون في دوري المحترفين وأي لاعب لن يشارك في الدوري مع فريقه لن أضمه للمعسكر».