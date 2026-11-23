قالت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، إن الأسرة متمسكة باسترداد مقتنياته ورافضة بيعها، لأنها تمثل جزءًا من تاريخ الفنان وإرثه الفني، فضلًا عن كونها ممتلكات شخصية له ولأسرته.

وتابعت، "زكي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، عن الجدل المثار حول مصير مقتنيات الفنان الراحل ونجله هيثم، أن ردها على رسالة الفنان محمد رمضان، التي عرض خلالها شراء المقتنيات وتسليمها إلى وزارة الثقافة، كان بغرض توجيه الشكر والتقدير له على دعمه ووقفته الطيبة بجانب أسرة أحمد زكي، وليس موافقة على بيعها بأي شكل من الأشكال.

وأضافت: "مقتنيات أحمد زكي مش للبيع، إحنا عايزين نحافظ على تاريخه، فإزاي هنفرط فيها ونبيعها"، لافتة إلى أن المقتنيات موجودة حاليًا لدى وزارة الثقافة، إلا أن الوزارة تبرر عدم تسليمها للأسرة بوجود نزاع بينها وبين الحارس القضائي ورامي، شقيق هيثم أحمد زكي، مؤكدة عدم وجود أي نزاع بينها وبين رامي.

وأعربت عن ترحيبها بوجود مقتنيات أحمد زكي في متحف خاص به يوثق تاريخه الفني، مع ضرورة استلام الأسرة لها والاطمئنان عليها أولًا، وتحديد المكان الذي يليق بمكانته ومشواره الفني، موضحة أنها تضم جوائز أفلامه وملابسه وكل ما يتعلق بتاريخه، قائلة: "المقتنيات دي مش ملكي ولا ملك أسرته لوحدنا، هي ملك الشعب المصري كله".

وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت في نوفمبر 2024 احتفاظها بجزء من مقتنيات أحمد زكي، تسلمته في ديسمبر 2020، بعد وفاة نجله الفنان هيثم أحمد زكي في 2019.