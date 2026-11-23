قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الشهور الماضية يرجع إلى زيادة أسعار مكونات التصنيع، وعلى رأسها شرائح الذاكرة العشوائية "RAM" وذاكرة التخزين "ROM"، في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالهواتف الجديدة.

وأضاف "طلعت" عبر برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس الأحد، أن أسعار هذه المكونات تشهد زيادات متتالية كل أسبوعين تقريبًا، نتيجة سيطرة نحو 4 شركات عالمية على تصنيعها، وهو ما انعكس على أسعار الهواتف عالميًا، مشيرًا إلى أن أسعار الهواتف في مصر تزيد عن نظيرتها بالخارج بنحو 10 إلى 15%.

وتابع أن الشعبة تطالب المصنعين بمراجعة أسعارهم وتوضيح أسباب الزيادات، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد هاشم وزير الصناعة، من شأنه توضيح تكاليف الإنتاج وهوامش الربح وأسباب ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية.

واستكمل أن مصر تضم نحو 8 أو 9 علامات تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة، بإنتاج يصل إلى نحو 10 ملايين هاتف سنويًا، في حين يتجاوز احتياج السوق المحلي هذا الرقم، موضحًا أن زيادة الإنتاج بنحو 5 ملايين هاتف إضافية، ليصل إلى 15 مليونًا، من شأنها تغطية احتياجات السوق.

وأشار إلى وجود مصانع كبرى في مصر، من بينها مصنع "سامسونج" ببني سويف، إلى جانب شركات "أوبو وشاومي"، التي تصنع هواتفها محليًا، مؤكدًا أهمية فتح أسواق خارجية لتصدير الهواتف المحمولة، بما يسهم في توفير العملة الصعبة، خاصة أن الهاتف أصبح سلعة أساسية وليست مجرد وسيلة للترفيه.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأكد "مدبولي" أهمية جذب مزيد من استثمارات الشركات العالمية لتوطين هذه الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى متابعته ما أُثير مؤخرًا بشأن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل لمعالجة ذلك.

وشدد الاجتماع على مواصلة جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الإنتاج، وتوسيع قاعدة المصنعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتحقيق الاستقرار.