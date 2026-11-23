أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، التزام المصانع بجميع شروط ضمان الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى وجود جهة محايدة للفصل في الشكاوى وتحديد ما إذا كان العطل ناتجًا بسبب عيب في الصناعة أو سوء استخدام.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع بقناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى أن جهاز حماية المستهلك يفصل في الشكاوى، وأن قرارات لجنة المواصفات والوجودة ملزمة لجميع الأطراف، متابعًا أن «حتة إن دي عيب صناعة ولا عيب استخدام في حد محايد بيقرر، وقراره ينفذ».

ونوه إلى عدم احتفاظ بعض المواطنين بشهادة الضمان بعد شراء الأجهزة الكهربائية، وأن نسيان أماكنها، وعدم قراءتها للتعرف على الحقوق والواجبات، باعتبارها «مشكلة كبيرة جدا كلنا بنعملها».

وقال إن بعض المواطنين لا يحتفظون بشهادة الضمان ولا بفاتورة الشراء، ويكتفون ببيان أسعار لا تعترف به مصانع الأجهزة الكهربائية، ما يضطرها لتتبع اللوحة التعريفية للجهاز لإصلاحه.

واستكمل أن المصنع أو الشركة يسترد الجهاز الكهربائي في حال تكرر العطل نفسه 3 مرات خلال السنة الأولى من الاستخدام، وتتيح إمكانية استبداله أو استرداد قيمته نقدًا وفقًا للقيمة السوقية الحالية.

ونوه إلى أن عملية استرداد ثمن الجهاز تتم بنظام النسبة والتناسب، من خلال حساب المدة المتبقية من فترة الضمان، وضرب نسبتها في قيمته السوقية الحالية.

وفي سياق آخر، تحدث مبروك، عن شركات الضمان والصيانة الوهمية التي تروج لنفسها عبر شاشات التلفزيون في ظل عدم وجود رقابة عليها.

ولفت إلى أن هذه الشركات تروج لنفسها عبر قنوات غير الحكومية للاحتيال على المواطنين، قائلًا: «بيأخذ الجهاز ودفعة من الصيانة.. والجهاز بيضيع والفلوس بتضيع على المواطن لأن هذه شركة وهمية».

https://www.youtube.com/watch?v=tIfM9qVo_Po