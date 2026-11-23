قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن استعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به ممكنة في أقصر وقت، شريطة تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها.

وأكد بقائي، ردًا على تساؤلات بشأن إمكانية إعادة فتح المضيق خلال ساعتين حال وفاء الطرف الآخر بتعهداته، أن إيران جادة في الالتزام بتعهداتها، وأنها مستعدة لتنفيذ التزاماتها في أقرب وقت ممكن، متى استوفى الجانب الآخر الشروط المطلوبة.

وشدد على أن هذا الموقف يعكس تمسك طهران بحقوقها والتزاماتها، مؤكدًا أن بلاده تدرك ما تريده وتتمسك بحقوق الشعب الإيراني، ولن تتراجع عنها تحت أي ظرف.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الشروط المطروحة تتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، وإنهاء الحصار البحري، وتنفيذ جميع ما وافقت عليه الولايات المتحدة ضمن تفاهم إسلام آباد المبرم في 18 يونيو.

وأوضح أن هذه المطالب لا تمثل شروطًا جديدة أو مطالب إضافية، بل تندرج ضمن الحقوق الإيرانية التي تتمسك بها طهران، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة «إيسنا».