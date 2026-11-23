أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة لطفل إثر إصابته بتسمم حاد بالرصاص، محذرة من تعرض آلاف الأطفال لخطر التسمم المزمن، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال البطاريات الجديدة إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المتابعة السريرية والتشخيصية والتقصي الوبائي والتاريخ المرضي أظهرت علامات تسمم واضحة لدى الطفل، وتبين أن والده يعمل في تصليح البطاريات داخل أماكن النزوح والخيام.

وأشارت إلى أن الحظر التعسفي والممنهج الذي يفرضه الاحتلال على إدخال البطاريات الجديدة بذريعة «الاستخدام المزدوج»، يضطر المواطنين والعمال إلى صيانة البطاريات التالفة والمهترئة في بيئات سكنية ضيقة ومعدومة التهوية، ما أدى إلى نشوء بؤر خطيرة غير خاضعة للرقابة.

وحذرت من أن تسجيل هذه الحالة ينذر بوجود أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بالتسمم المزمن بالرصاص دون تشخيص، في ظل غياب المستلزمات والفحوصات المخبرية اللازمة لقياس نسب الرصاص في الدم.

وحملت الوزارة الاحتلال المسئولية المباشرة عن تعريض حياة آلاف الأطفال لخطر التسمم المزمن بالرصاص، وحرمانهم من أبسط مقومات الأمان، جراء المنع المتعمد لإدخال البطاريات الجديدة والآمنة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على مدخلات الطاقة، والسماح بإدخال بطاريات آمنة وجديدة لاستبدال التالفة والخطرة.

وطالبت المنظمات الصحية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بالضغط لإدخال أجهزة ومستهلكات الفحص المخبري الخاصة بقياس نسب الرصاص في الدم، لتمكين الطواقم الطبية من اكتشاف حالات الإصابة قبل وصولها إلى مرحلة الوفاة أو الإعاقة الدائمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب تفكيك البطاريات التالفة أو صيانتها أو صهرها داخل الخيام والمساكن المغلقة، وتخصيص أماكن مفتوحة وجيدة التهوية بعيدة عن التجمعات السكانية والأطفال.

وشددت على ضرورة إبعاد الأطفال عن أماكن صيانة البطاريات ومخلفاتها، والحرص على النظافة الشخصية للعاملين في صيانتها، وغسل ملابس العمل بشكل منفصل عن ملابس الأسرة، وتهوية الخيام والمساكن يوميا.

كما دعت إلى التوجه الفوري لأقرب مركز صحي عند ظهور أعراض تشمل آلام البطن المتكررة، والإمساك الشديد، والقيء، والخمول، وشحوب الوجه، واضطرابات التركيز والسلوك، وإبلاغ الطواقم الطبية بأي تعرض محتمل لمخلفات البطاريات.