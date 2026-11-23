أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مجموعة خارجة عن القانون أغلقت أحد الصمامات على خط نقل النفط الخام من حقل الشرارة، الذي تشغّله شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية، مشيرةً إلى أن هذا العمل سيسفر عن فقدان نحو 350 ألف برميل خام يومياً من إنتاج الحقل.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من أسبوعين على إغلاق خط "الحمادة"، وما ترتّب عليه من فقدان 15 ألف برميل يومياً؛ ليصل إجمالي الفاقد من إنتاج ليبيا النفطي إلى نحو 365 ألف برميل في اليوم.

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ندّد مجلس إدارة المؤسسة بهذا العمل؛ لما ألحقه من ضرر مباشر بالاقتصاد الوطني، ومساسٍ بقوت الليبيين.

وناشد المجلس جهاز حرس المنشآت النفطية والجهات الحكومية المختصة الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المنشآت والمرافق النفطية، ومنع أي تعدٍّ عليها أو تعطيل لعملها، وتكثيف الجهود لإعادة فتح الخطّين واستئناف عمليات الإنتاج، مؤكداً أن المؤسسة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في هذه الجريمة.

تعتمد ليبيا على إيرادات النفط لتمويل الغالبية العظمى من موازنتها العامة، بما يتجاوز 95% في كثير من التقديرات، في ظل إنتاج يومي يدور حول4ر1 مليون برميل يأتي قرابة ربعها من حقل الشرارة جنوب غربي البلاد.

ومنذ انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا عام 2011، تكرر إغلاق الحقول والموانئ وخطوط الضخ على يد مجموعات مسلحة أو محتجين وأحيانا عناصر في حرس المنشآت النفطية، مما ألحق خسائر مادية جسيمة بالاقتصاد الليبي.