يعتزم الجيش الأمريكي الاستناد إلى أحكام الطوارئ لتخطي أمر قضائي أوقف خططه لتفجير عدة أطنان من المواد الكيميائية الداخلة في صناعة القنابل بولاية أيوا، محذّراً من أن استمرار التأخير سيزيد من خطورة الموقف مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

وقال محامو الحكومة للدائرة الثامنة في محكمة الاستئناف الأمريكية في مذكرة قُدِّمت مساء يوم السبت: " يحتاج الجيش إلى اتخاذ إجراء سريع ، لحماية أفراده والمجتمعات المحيطة، وإن حماية صحة الإنسان والبيئة تقتضي التحرك الآن، لا التأجيل".

ويعتزم الجيش تفجير المواد الكيميائية بحلول يوم غد الثلاثاء.

وقد انتقدت الجماعات البيئية تحرّك الحكومة، ووصفته بأنه مناورة للالتفاف على أمر قضائي وتجنّب المطالب العامة بالسلامة والشفافية.

وكانت محكمة الاستئناف قد استجابت يوم الخميس الماضي، لطلب مقدم من نشطاء البيئة بتعليق تصريح كان قد مهد الطريق لتنفيذ التفجير في ميدلتاون، وهي قرية صغيرة تقع على مسافة نحو 160 ميلاً (257 كيلومتراً) جنوب شرق دي موين. وكان من المقرر تنفيذ العملية في البداية يوم الجمعة الماضية، لكن الجيش أعلن لاحقاً أنه سيؤجلها إلى اليوم الاثنين، بعد تصاعد موجة من القلق العام بشأن الآثار الصحية والبيئية المحتملة.

ودعا نشطاء البيئة إلى مراجعة تصريح الطوارئ الذي وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان يوم الأحد، شكّك مجلس ولاية أيوا البيئي ونادي "سييرا" ومنظمة "إيرث جاستس" في مزاعم بأن جميع البدائل قد دُرست على النحو المناسب.

وقال محامو الحكومة إن الجيش لا يحتاج إلى تصريح لاتخاذ إجراء طارئ ضد تهديد مباشر من مواد متفجرة.

وأوضحوا أن معايير القانون الاتحادي المنظِّم للنفايات الخطرة لا تسري في حال وجود تهديد مباشر للصحة أو السلامة أو البيئة، وفقاً لتقدير اختصاصي طوارئ المتفجرات والذخائر.

ويشار إلى أن التخطيط للتفجير في مصنع الذخائر التابع للجيش الأمريكي بولاية أيوا، بدأ بعدما عثر العاملون في وقت سابق من العام الجاري على عشرات البراميل التي تحتوي على مادة أزيد الرصاص وقد تدهورت حالتها، ما أدى إلى "نشوء وضع شديد الخطورة وغير مستقر"، وفقا لتصريح طوارئ وافقت عليه وكالة حماية البيئة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأوضح التصريح أن نقل المادة أو تغيير موقعها ينطوي على مخاطر غير مقبولة لحدوث انفجار عرضي، وهو احتمال تزداد فرص وقوعه في الطقس البارد.