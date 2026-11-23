حذرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية، في نشرتها الجوية الـ 16 الخاصة بالطقس الصادرة في الساعة 5 مساء اليوم الأحد، من مخاطر السيول المفاجئة وفيضان المجاري المائية والانهيارات الأرضية في جنوب البلاد، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتراكم مياه الأمطار، بما يشكل خطرا.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية أيضا زيادة أخرى في معدلات هطول الأمطار بجنوبي البلاد يومي 24 و25 نوفمبر ، مع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا في مناطق متفرقة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية

ودعت السلطات السكان المقيمين بالقرب من المجاري المائية عند سفوح التلال وفي المناطق المنخفضة إلى توخي الحذر، فيما نصحت القوارب الصغيرة في الجزء الجنوبي من خليج تايلاند بالبقاء على الشاطئ بسبب الرياح القوية وارتفاع الأمواج.