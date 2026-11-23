قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأُصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت ضواحي العاصمة الأوكرانية، اليوم الأحد.

وفي منطقة بوتشانسكي، أصابت طائرة مسيرة متجرا كبيرا مزدحما، وفقا لبيان نشره الحاكم العسكري تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تليجرام.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وكتب تكاتشينكو عبر تليجرام: "انتهت رحلة تسوق عادية تماماً بمأساة بسبب هجوم روسي"، متهماً الجيش الروسي بتعمد ترويع السكان المدنيين.

وفي وقت لاحق، قُتل رجل في هجوم استهدف مبنى سكنيا بمنطقة بيلا تسيركفا، جنوب غربي كييف، حسبما أفاد تكاتشينكو. وأُصيب أربعة آخرون من سكان المبنى.

وجاء ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أربعة آخرين في هجمات روسية ليلية على بلدة ديمر، الواقعة على أطراف كييف.

ووفقا لتقارير متباينة صادرة عن السلطات، لا يزال ما لا يقل عن عشرة من السكان في عداد المفقودين تحت أنقاض المبنى متعدد الطوابق. وذكر تكاتشينكو أنه جرى إنقاذ صبي حيا من تحت الأنقاض مساء ذلك اليوم.

وفي وقت لاحق، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة أحدث الهجمات الروسية على أهداف مدنية.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية: "الإرهاب الروسي المستمر، والمضايقات المتواصلة من هؤلاء الأوغاد، سيُقابل كل هذا الإرهاب بردودنا المبررة تماما".

ووفقا للأرقام الرسمية، قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في الهجمات التي وقعت خلال النهار.