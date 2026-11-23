تواجه أفغانستان تفاقما في أزمة الغذاء والتغذية، إذ يعاني 9ر15 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من أربعة ملايين طفل إلى علاج من سوء التغذية في عام 2027، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الأحد، إن نحو 32% من سكان أفغانستان واجهوا انعداما للأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أشد خطورة خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2026، بينهم 4ر3 مليون شخص عانوا من مستويات طارئة من الجوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس).

وأفادت المنظمة أيضا بأن معدلات الهزال بين الأطفال بلغت أعلى مستوياتها المسجلة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مما يسلط الضوء على تدهور أوضاع التغذية التي تواجه الأطفال في أنحاء البلاد.