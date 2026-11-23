قال سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إن ناقلتَين عملاقتين "مخالفتين" كانتا تعبران مسارات "غير مصرَّح بها" في مضيق هرمز انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت وكالة "سباه نيوز"، المنصة الإخبارية الرسمية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال سلاح البحرية في بيان نشرته وكالة "سباه نيوز"، إن الناقلتَين، توقفتا شمال جزيرة الغنام العُمانية وشرق مضيق هرمز عقب الحادثتين.

وكان سلاح البحرية التابع للجيش الإيراني قد أعلن في بيان يوم الأحد، أن ناقلتَي نفط "مخالفتَين" اشتعلت فيهما النيران في الصباح بعد اصطدامهما بألغام بحرية شرق مضيق هرمز، حسبما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

ونقلت "إرنا" عن البيان ، إن هاتين الناقلتين كانتا قد دخلتا، خلافاً للتحذيرات السابقة، إلى المنطقة المحظورة شرقي مضيق هرمز بعد إطفاء أنظمة التعريف والملاحة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية.

وأكدت العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش ان مالكي السفن ومشغّليها والقائمين على توجيهها، الذين يتجاهلون التحذيرات ويبحرون في المناطق المحظورة بعد إطفاء أنظمة الملاحة، يتحملون المسؤولية المباشرة عن العواقب والأضرار التي تلحق بناقلات النفط.

يشار إلى أن إيران شددت قبضتها على المضيق في 28 فبراي الماضي، بحظر المرور الآمن للسفن التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة أو المرتبطة بهما، عقب ضرباتهما المشتركة على الأراضي الإيرانية.