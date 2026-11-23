أعلن مسؤولون أوكرانيون ارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنياً متعدد الطوابق بالقرب من العاصمة كييف إلى تسعة أشخاص.

وأوضح تيمور تكاتشينكو، الحاكم العسكري لمنطقة كييف، عبر تطبيق "تلجرام" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أن فرق الطوارئ انتشلت الجثث من تحت الركام، مؤكداً استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

وكانت السلطات المحلية قد أفادت، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بمقتل خمسة أشخاص وفقدان آخرين جراء القصف الذي طال المبنى في بلدة "ديمر" خلال هجوم ليلي شُنّ بين السبت والأحد.

وأشار تكاتشينكو إلى أن فرق الإنقاذ نجحت مساء الأحد في انتشال صبي على قيد الحياة من تحت الأنقاض.