يخوض الزمالك مواجهة مهمة أمام الجونة، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، حيث يتطلع الفريق الأبيض إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة نتائجه الإيجابية، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على الأهلي وبيراميدز في سباق المنافسة على الصدارة.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وهزيمة، فيما يحتل الجونة المركز الأخير برصيد 3 نقاط، جمعهم الفريق من 3 تعادلات مقابل 5 هزائم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في الموسم الحالي من الدوري.

وسيكون معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك أمام اختبار صعب، لاختيار تشكيل الفريق الأساسي لمباراة اليوم، في ظل الغياب المحتمل للثلاثي محمد السيد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم؛ بسبب الإصابة، فيما تأخر وصول شيكو بانزا وعدي الدباغ بعد فترة التوقف الدولي، والمشاركة مع بلادهم.

من جهته يسعى فريق الجونة، بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، عن تحقيق أي نتيجة إيجابية لتعويض البداية السيئة للموسم الحالي، وآخرها توديع كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بالخسارة 1-صفر.

وفي نفس التوقيت يلتقي الاتحاد السكندري مع وادي دجلة في ملعب ستاد السويس، في الخامسة مساءً، في مباراة يسعى من خلالها الفريق السكندري لاسعادة نغمة الانتصارات في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الخامس برصيد 14 نقطة، فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط فقط.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة، تحت قيادة مدربه حمزة الجمل، بحثًا عن الانتصار، بعد التعادل في الجولة الماضية من البطولة أمام طلائع الجيش، والخسارة قبلها من غزل المحلة 2-1.

أما وادي دجلة لتعويض خسارته الأخيرة في الدوري أمام بيراميدز بنتيجة 2-1، بالإضافة إلى توديع كأس مصر من دور الـ32 أمام كهرباء الإسماعيلية، أحد فرق الدرجة الثانية، بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.