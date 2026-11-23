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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، تعديلا وزاريا، اليوم الاثنين، شمل ثلاثة مناصب رئيسية في مجال الأمن القومي إذ ‌رشح مديرة جديدة لجهاز المخابرات ووزيرين للخارجية والوحدة، وسط دعوات لتحسين كيفية إدارة التحالف مع واشنطن.

ورشح لي وزيرة العدل السابقة كانج كم شيل لتولي منصب المديرة الجديدة لجهاز المخابرات الوطنية مما قد يجعلها أول امرأة تتولى رئاسة المخابرات في كوريا الجنوبية.

واختار لي الدبلوماسي المخضرم ونائب مستشار الأمن القومي الحالي ليم وونج سون ليكون وزيرا جديدا للخارجية الكورية الجنوبية، والنائب السابق في البرلمان هونج إيك بيو وزيرا للوحدة لقيادة علاقات سول مع كوريا الشمالية.

وفي حال تعيينهم، سيُكلف الثلاثة بمهمة إدارة تحالف سول مع الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي لكوريا الجنوبية، وتحسين العلاقات مع بيونجيانج الحائزة ‌للأسلحة النووية في ظل التوتر المستمر بين الجارتين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ليم كوانج هيون كبير موظفي البيت الأزرق الرئاسي إن الخطوط الأساسية لسياسة سول تجاه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستبقى دون تغيير.

ويتعين على المرشحين للمناصب الخضوع لجلسات استماع في البرلمان بشأن ترشيحهم، لكنهم لا يواجهون تصويتا من أجل تأكيد تعيينهم.

وكانت كانج أول وزيرة عدل في كوريا الجنوبية في عامي 2003 و2004 في عهد الرئيس الكوري الجنوبي السابق روه مو هيون، وقادت حملته لإجراء إصلاحات في هيئة الادعاء العام ذات النفوذ الكبير.

كما رشح لي، الذي تولى منصبه في يونيو من العام الماضي، وزيرين جديدين للثقافة والداخلية والأمن.