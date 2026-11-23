أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني استهدف السفينة الحربية الروسية "ميركوري" في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، مؤكدا أنها غرقت نتيجة الهجوم.

وقال زيلينسكي، إن السفينة المستهدفة من طراز "كورفيت"، وتعد من أحدث السفن الحربية الروسية، معتبرا أن استهداف القطع البحرية الروسية يمثل "ردا نموذجيا على روسيا".

ويمثل إعلان زيلينسكي إقرارا أوكرانيا بالمسئولية عن الهجوم الذي أثار مخاوف من امتداد المواجهة العسكرية بين موسكو وكييف إلى الأراضي الليبية.

وكانت بنغازي شهدت هجمات استهدفت سفينة روسية داخل القاعدة البحرية، إلى جانب سفينة تجارية قبالة سواحل المدينة، وسط تقارير عن استخدام زوارق مسيرة في تنفيذ الهجمات، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأثارت التطورات ردود فعل من جانب سلطات شرق وغرب ليبيا، اللتين أكدتا رفض استخدام الأراضي والمياه الإقليمية الليبية ساحة للصراعات الخارجية.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجمات، محذرة من مخاطر جر البلاد إلى مواجهات إقليمية ودولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد الهجمات المتبادلة على المنشآت العسكرية والبنية التحتية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة خارج الحدود الأوكرانية.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أظهرت صور للأقمار الاصطناعية قدمتها شركة "فانتور" انقلاب معظم هيكل السفينة الروسية وغرقه، مع بقاء مقدمتها ظاهرة فوق سطح المياه، فيما تصاعد الدخان من أجزاء منها وتناثر الحطام على الرصيف.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين عسكريين ليبيين أن التحقيقات الأولية أشارت إلى استهداف السفينة بستة زوارق مسيرة، جرى اعتراض أربعة منها، بينما أصاب اثنان السفينة، مما تسبب في اندلاع حريق وأضرار جسيمة.

وأفادت مصادر ليبية بإصابة 10 أشخاص من الروس والليبيين بجروح طفيفة جراء الهجوم.