قال وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن إن هولندا تنظر إلى انخراط الهند المتواصل مع روسيا باعتباره «قيمة مضافة»، إذ يمكن لنيودلهي الاستفادة من علاقاتها مع موسكو لإقناعها بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويقوم بيريندسن بزيارة رسمية للهند لمدة يومين بدأها أمس الأحد وتستمر حتى اليوم الاثنين.

وشارك أمس الأحد في رئاسة الاجتماع الأول لوزيري خارجية البلدين، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، في نيودلهي، كما استعرض الجانبان الشراكة الاستراتيجية بين الهند وهولندا.

وقال بيريندسن لوكالة الأنباء الهندية «برس تراست أوف إنديا»، أمس الأحد، ردا على سؤال بشأن الاستقلالية الاستراتيجية للهند واستمرار انخراطها مع موسكو: «ندرك أن للهند تاريخها الخاص، ودورها الخاص في العالم، وعلاقاتها الخاصة».

وأضاف: «نرى في الواقع أن علاقات الهند مع روسيا تمثل قيمة مضافة لعلاقاتنا مع الهند، إذ يمكنها أيضا الاستفادة من هذه العلاقات لتُظهر لروسيا ضرورة وضع حد لهذه الحرب وقبول وقف إطلاق النار».

وأشار بيريندسن إلى أن الهند وهولندا، بوصفهما بلدين تجاريين، تتشاركان المخاوف بشأن الأمن البحري وحرية الملاحة، وتحتاجان إلى العمل معا لمواجهة التحديات في عالم تزداد فيه حالة عدم اليقين.

وتابع: «أعتقد أننا نواجه التحديات ذاتها، وهي كيفية الحد من الاعتماد على الآخرين، وتعزيز استقلاليتنا الاستراتيجية في مجالات المواد الخام النادرة، والتكنولوجيا، والطاقة».