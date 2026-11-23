واصلت أسواق الأسهم في شرق آسيا تراجعها في تعاملات اليوم الاثنين، مع التراجع الحاد للأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 5.3% في منتصف تعاملات اليوم، مع تعليق التداول في البورصة لفترة قصيرة بسبب التقلبات الحادة للأسعار.

وتعتمد صادرات كوريا الجنوبية بشدة على الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر شركتا سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس الكوريتان من أكبر منتجي رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وفي هونج كونج، تراجع مؤشر هانج سينج الرئيسي بنسبة 1.5% تقريبا، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.9%.

عانت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الأسبوع الماضي من أكبر تراجع لها منذ سنوات بسبب المخاوف من أن يكون الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي مبالغا فيه، وقد لا يحقق الثمار المرجوة.