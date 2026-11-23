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يبدأ الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير اليوم الاثنين زيارة إلى أفريقيا تستمر أربعة أيام، تركز على التعاون الاقتصادي وتدريب العمال المهرة.

ويستهل شتاينماير الجولة بزيارة كوت ديفوار، حيث يلتقي في أبيدجان الرئيس الإيفواري ألاسان واتارا، الذي بدأ للتو ولايته الرابعة.

وكانت آخر زيارة لرئيس ألماني إلى البلد الواقع في غرب أفريقيا قبل 40 عاما.

ويخطط شتاينماير لزيارة كلية مهنية والأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب، قبل أن يتوجه إلى غانا.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيشارك في القمة الاقتصادية الألمانية الأفريقية السادسة في أكرا، إلى جانب الرئيس الغاني جون ماهاما.

وستكون محطته الأخيرة كينيا، حيث يلتقي الرئيس ويليام روتو في العاصمة نيروبي.

ويهدف شتاينماير إلى التأكيد على أن الدول الثلاث شركاء مقربون وحلفاء في دعم النظام الدولي القائم على القواعد.

ويرافقه وفد اقتصادي ألماني يشجع رجال الأعمال على زيادة مشاركتهم في القارة الأفريقية.

وقال شتاينماير إن على الشركات الألمانية أن تتجاوز بيئتها المألوفة لاستكشاف فرص غير مستغلة هناك.

وهذه الزيارة هي الحادية عشرة لشتاينماير إلى أفريقيا جنوب الصحراء، والأخيرة خلال ولايته الثانية التي تنتهي في مارس المقبل.