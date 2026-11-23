أفادت صحيفة "داون" الباكستانية نقلا عن مصدر في ديوان رئيس الحكومة الباكستانية بأن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، سيصل في زيارة رسمية إلى روسيا في نهاية نوفمبر الجاري، وسيتوجه بعد ذلك إلى إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني ستستغرق ثلاثة أيام.

وبحسب الصحيفة، تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وروسيا، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات في مجالي الطاقة والاستثمار.

وذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري أن شريف يعتزم مناقشة قضايا التعاون في مجالي الطاقة والدفاع، والتجارة، والأمن الإقليمي، والاستثمارات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر مصدر مطلع أن المباحثات ستتركز على تحديث مصنع "باكستان ستيل ميلز" للصلب في كراتشي، إلى جانب الاستثمارات الروسية المحتملة في قطاع النفط والغاز في باكستان.

وبعد زيارة موسكو، سيتوجه رئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي تستضيفها إيران، وفقا لما أوردته الصحيفة الباكستانية.