قال محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علاقة الأباء بأبنائهم تظل مستمرة ولا تنتهي حتى في حالة طلاق الزوجين.



وأشار في تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى أن «الأبوة والأمومة لا تنتهي شرعا، وأنها ملاصقة للأب والأم ويُسألان عنها أمام الله سبحانه وتعالى»، مستشهدًا بالحديث الشريف « كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».



وأوضح أن هذه العلاقة يجب أن تُترجم عمليًا بتوفير الحنان والأمان للأطفال، ومصادقتهم، وألا تقتصر على مجرد شعور عاطفي بالشفقة والخوف عليهم، أو الإنفاق وحده.



وشدد الطحان على ضرورة مصارحة الأبناء بأسلوب يناسب مرحلتهم العمرية، وعدم مفاجأتهم بقرارات تُغيير حياتهم، معلقًا: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم».



وتابع أن قرار انفصال الزوجين «الطلاق» يجب أن يوضح للأبناء بأسلوب سهل وأسباب يُمكنهم تفهمها، للتأكيد على عدم تأثير القرار عليهم وحفاظًا على سلامتهم النفسية.



ولفت إلى الحديث الشريف « إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ : صدقةٍ جاريةٍ ، وعلمٍ ينتفعُ به ، وولدٍ صالحٍ يدعو له»، موضحًا أن صلاح الأبناء مرهون بسلامتهم النفسية، ومعلقًا: «من أين يأتي الصلاح وهو مدمر نفسيًا أو حاسس إن أبوه بعد عنه أو أمه بعدت عنه».

وذكر أن من حق كلا الزوجين بعد الطلاق، أن يتزوجا مجددًا، ولكن دون التأثير على مشاعر الأطفال أو إهمالهم، متابعًا: «دائمًا أنا بأشعره إن في أي وقت تحتاجني أو الأم نفس الكلام تحتاج مني رعاية أنا موجودة وبذلك يتحقق ولد صالح يدعو له».



