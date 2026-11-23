رامي الطمباري ورباب طارق وريم أحمد أبطال العمل

كشف البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن البوسترات التشويقية لأحدث إنتاجات فرقة مسرح الطليعة، بقيادة المخرج سامح بسيوني، وهو العرض المسرحي «برينتانيا»، والمقرر انطلاقه على مسرح الطليعة بمنطقة العتبة قبل نهاية العام الجاري.

وتدور أحداث المسرحية في القاهرة عام 1917، خلال الحرب العالمية الأولى، وتتناول الصراع الفني والوطني داخل كواليس المسرح المصري قبيل ثورة 1919، من خلال فرقة «عزت منصور»، الذي يرغب في تقديم عرض مسرحي يسدد من خلاله إيجار المسرح، وتنقسم فرقته بين مؤيد ومعارض، إلى أن تحدث مفارقة تغير مجرى الأحداث.

و«برينتانيا» هو النص الحائز جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، من تأليف مينا بباوي، ودراماتورج وإخراج يوسف المنصور.

وعلمت «الشروق» أن العرض من بطولة رامي الطمباري ورباب طارق وريم أحمد وإيهاب محفوظ وعبد الله صابر.