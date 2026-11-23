قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إن إيران أطلقت خلال الأسبوع الماضي عددا من الطائرات المسيّرة والصواريخ يفوق أي فترة أخرى منذ أكثر من عام.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، مطمئنا : " لا تقلقوا، لقد أُسقطناها جميعا ولم تُلحق أي ضرر".

كما تصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز، مع الاشتباه بوقوف طهران وراءها، كما تعرّضت البحرين، وهي دولة خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، لهجمات إيرانية متكررة.

وأصبح مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، نقطة اشتعال رئيسية بين واشنطن وطهران منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في أواخر فبراير الماضي.

وقد أثارت الهجمات الأخيرة المخاوف من تجدد التصعيد في المنطقة.