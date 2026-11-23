أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، أن رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشدداً على حرص الوزارة على تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير نبيل حبشي مع أبناء الجالية المصرية في زامبيا، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج.



وشارك في اللقاء السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا.



واستعرض السفير نبيل حبشي، خلال اللقاء، عدداً من المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، من بينها "بيتك في مصر" و"علاجك في مصر" و"معاشك بكرة بالدولار" و"اتكلم عربي"، فضلاً عن جهود التحول الرقمي والتشغيل التجريبي لتطبيق "مصري بالخارج" لتيسير المعاملات القنصلية.



من جانبها، أشادت السفيرة ميادة عصام بالدور الإيجابي للجالية المصرية في زامبيا وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الطبية والثقافية والاستثمارية.



كما شهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع أبناء الجالية، تم خلاله الاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، حيث أكد نائب وزير الخارجية الحرص على متابعة مطالبهم والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها والعمل على تلبيتها.