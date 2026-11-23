أعلنت السلطات الإندونيسية العثور على رفات بشرية إضافية، خلال عمليات البحث عن 34 عاملاً فُقدوا إثر حريق اندلع في مصنع للحلوى بإندونيسيا.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ انتشلت الرفات الجديدة في 24 كيساً مخصصاً للجثث، غير أن السلطات قالت يوم الأحد إن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد الحصيلة النهائية للوفيات.

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في وقت سابق إن الحريق أسفر عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل. غير أنها قالت في بيانها الأخير إن الرفات وأجزاء الجثث التي عُثر عليها لا تزال بحاجة إلى فحص طبي شرعي وتحديد للهويات.

وقد جرى احتواء الحريق في مصنع "بي تي فونوسا أجونج موليا" في مقاطعة بانتن إلى حد كبير يوم الأحد، لكنه لا يزال من المتعذر الوصول إلى بعض أجزاء من المصنع.

وقد اندلع الحريق في حوالي الساعة الخامسة مساء السبت، والتهمت النيران المبنى المكوَّن من ثلاثة طوابق في مقاطعة سيرانج في محافظة بانتن المتاخمة للعاصمة جاكرتا.