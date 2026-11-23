كشفت دراسة حديثة شملت شباب الرجال في 29 دولة حول العالم عن تراجع تشجيع الأفكار النسوية بينهم مقارنة بالأجيال الأقدم، إذ أظهرت النتائج أن ثلث المشاركين من الشباب يؤيدون ضرورة تولي الرجل قيادة القرارات داخل المنزل.

وذكر الموقع الرسمي لجامعة كينج كوليدج لندن البريطانية أن الدراسة التي أجرتها الجامعة على نحو 23 ألف شخص حول العالم، كشفت أن ثلث الرجال المشاركين يعتقدون ضرورة أن يكون الرجل صاحب القرار في المنزل، بما يعكس زيادة الميل نحو الفكر الذكوري، مقارنة بمواليد الخمسينيات، الذين بلغت نسبة مؤيدي هذه الفكرة بينهم نحو 7%.

وأظهرت الدراسة أيضًا ارتفاع تقبل السيدات الشابات للفكرة، حيث بلغت نسبة المؤيدات لها 15%، مقابل 6% بين السيدات من مواليد الخمسينيات، بفارق يقارب 3 أضعاف لصالح تأييد سيادة الرجل داخل المنزل.

ولم يقتصر التحول الفكري بين الشباب في دول من بينها أمريكا والبرازيل وأستراليا على تأييد قيادة الرجل للقرارات المنزلية، إذ أظهرت الدراسة أن ربع الرجال الشباب المشاركين يؤكدون أهمية عدم استقلالية الزوجات واعتمادهن على أنفسهن دون الرجال.

كما رصدت الدراسة ارتفاع نسبة تقبل هذه الفكرة بين السيدات الشابات إلى 18%، مقارنة بمواليد الخمسينيات من الرجال والنساء.

ورغم تأييد الشباب لعدم استقلالية المرأة، أكد 40% من الرجال المشاركين انجذابهم إلى المرأة الناجحة في حياتها العملية أكثر من غيرها، في حين كانت نسبة الانجذاب إلى المرأة الناجحة أقل نسبيًا بين مواليد الخمسينيات.

وكشفت نتائج الدراسة عن تصورات الشباب بشأن صورة الرجل المعاصر، إذ يرى 22% منهم أن الرجل الذي يقوم بالأعمال المنزلية أقل رجولة من غيره، بينما يعتقد 40% ضرورة ظهور الرجل بمظهر قوي من حيث الشكل والشخصية.

ومن جانبها، علقت هوجينج تشونج، رئيسة المركز العالمي للقيادة النسائية، على نتائج الدراسة، موضحة أن هذا التحول في أفكار الرجال يرجع إلى سببين، هما تصدر المروجين للأفكار الذكورية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد الضغوط الاقتصادية التي تدفع الرجال إلى تحمل دور أكبر.