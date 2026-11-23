حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة، من تهديد جماعة الحوثيين لأمن الممرات البحرية والملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لحماية حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها العرادة، اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية في البلاد، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، وفقاً لما أورده إعلام مجلس القيادة الرئاسي.

وقال العرادة إن تهديدات الحوثيين لا تقتصر على اليمن والمنطقة، بل تمتد آثارها إلى أمن واستقرار العالم، مشيراً إلى ما وصفه بالاعتداءات المتكررة للجماعة على السفن التجارية والأنشطة التي تستهدف أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا العرادة إلى موقف دولي حازم لمنع الحوثيين من استخدام الممرات البحرية الحيوية لتهديد الأمن الإقليمي والدولي والمصالح الاقتصادية والتجارية العالمية.

كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية.

وأكد العرادة أهمية تعزيز الدعم الدولي للحكومة اليمنية، وتوسيع الشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

من جانبه، أكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن وتعزيز التعاون مع الحكومة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتخفيف من الأزمة الإنسانية.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، على خلفية تهديدات الحوثيين باستهداف موانئ ومنشآت سعودية، وإعلان الجماعة تنفيذ هجمات على أهداف في السعودية، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت مواقع في مناطق خاضعة لسيطرتها في اليمن، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر.