أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، مقتل 12 مدنياً وإصابة 47 آخرين، جراء غارات جوية قالت إنها سعودية استهدفت خمس محافظات يمنية خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، فيما تضم قائمة المصابين ثلاثة أطفال وسبع نساء، مشيرة إلى أن الضحايا سقطوا في محافظات تعز وصعدة وحجة وصنعاء وأمانة العاصمة.

وأضافت أن إجمالي الضحايا منذ بدء "التصعيد السعودي الأخير" ارتفع إلى 1421 قتيلاً وجريحاً، بينهم 450 قتيلاً و971 مصاباً.

ولم يصدر تعليق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بشأن الخسائر البشرية التي أعلن عنها الحوثيون.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل تصعيد عسكري متبادل بين الحوثيين والسعودية خلال الأيام الأخيرة، شمل إعلان الجماعة استهداف منشآت وموانئ سعودية، مقابل غارات جوية استهدفت مواقع في مناطق خاضعة لسيطرتها في اليمن.

ويثير هذا التصعيد مخاوف من اتساع المواجهة وتزايد تأثيرها على المدنيين والبنية التحتية.