يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويدخل الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، المواجهة بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز متصدر جدول الترتيب إلى نقطة واحدة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين.

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز، بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوز جديد يوسع به الفارق مع الأهلي إلى 7 نقاط، ويعزز موقعه في صدارة المسابقة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى، مسجلًا 19 هدفًا كأقوى خط هجوم في البطولة، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليملك أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ويمنح الفوز الأهلي فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، بينما يطمح الفريق السماوي إلى الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق إلى 7 نقاط، في مواجهة قد يكون لها تأثير كبير على شكل المنافسة على لقب الدوري.