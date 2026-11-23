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تفقد الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة في الأقصر، اليوم الأحد، مستشفى القرنة؛ لمتابعة انتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة، صيدلية المستشفى وقسم العناية المركزة، حيث تابع توافر الأدوية والالتزام بتعليمات صرفها، ومدى جاهزية العناية المركزة لاستقبال الحالات وتوافر الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية.

كما تفقد قسم الحضانات والمعمل، واطلع على انتظام عمل الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات، إلى جانب متابعة معدلات تردد المواطنين على المعمل.

وشملت الجولة أيضًا قسم الغسيل الكلوي، حيث تابع تواجد الأطباء وأطقم التمريض، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وكفاءة تشغيل محطة الغسيل وانتظام تقديم الخدمة للمرضى.

وامتدت الجولة إلى عيادة الأسنان والعيادات التخصصية المختلفة بالمستشفى؛ لمتابعة انتظام العمل ومعدلات تردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة بها.