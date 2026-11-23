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صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن ستعقد هيئة رئاسة المجلس اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين، لبحث الاعتداءات التي شهدها ميناء بنغازي البحري، وتداعياتها على السيادة الوطنية وأمن الملاحة البحرية.

وأضاف في بيان، أن مجلس النواب يدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات التي استهدفت الملاحة التجارية، معتبرًا إياها انتهاكًا للسيادة الليبية وتهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة وأمن واستقرار البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن مجلس النواب يشيد بالجاهزية العالية التي أظهرتها القوات المسلحة العربية الليبية في التعامل مع هذه التهديدات، مثمنًا جهودها المتواصلة في حماية السيادة الوطنية وتأمين السواحل والمياه الإقليمية، ومؤكدًا تضافر جميع الجهود الوطنية، العسكرية والأمنية والمدنية، لمواجهة التحديات وحماية مقدرات الشعب الليبي.

وذكر أن المجلس يشدد على أن صون السيادة الوطنية والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها يستوجبان توحيد الصف الوطني والإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بما يضمن وحدة القرار وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على حماية أراضيها ومياهها الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مجلس النواب يتابع باهتمام بالغ نتائج التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الاعتداءات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادة الدولة الليبية وحماية أمنها ومصالحها الوطنية.

ويأتي الاجتماع في أعقاب هجمات شهدتها منطقة ميناء بنغازي والسواحل المحيطة بها، طالت سفنا تجارية وأثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن استهداف سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية، إلى جانب سفينة تجارية ترفع علم مالطا قبالة سواحل المدينة، باستخدام زوارق بحرية مسيرة، فيما أشارت تقارير إلى وقوع إصابات جراء الهجمات.