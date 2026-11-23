يخوض منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة مواجهة قوية أمام نظيره الياباني، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في المغرب، وتستمر منافساتها حتى 30 نوفمبر الجاري.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد البداية القوية التي حققها في البطولة بالفوز على منتخب غانا بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمونديال.

ويسعى منتخب مصر لقصار القامة إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام اليابان، باللقاء الذى يقام في الساعة 3:45 مساء، من أجل تعزيز موقفه في المجموعة الرابعة والاقتراب من التأهل للأدوار المقبلة من البطولة.

وتأتي مشاركة المنتخب المصري لقصار القامة في بطولة العالم ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لدعم وتطوير الرياضات البارالمبية المختلفة عن طريق اتاحة الفرصة لها لخوض منافسات عالمية تزيد من خبراتها وتضعها مع كبار المنافسين.

وشهدت مواجهة غانا تألقًا لافتًا من لاعبي المنتخب المصري، حيث سجل محمد حسين «دونجل» ثلاثة أهداف، ووليد عصام هدفين، بينما أحرز محمود شفيق «شيكا»، ومروان عمرو «مارو»، ومهدي محمد هدفًا لكل منهم.

وتضم البعثة المصرية 18 فردًا برئاسة إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وتضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كلاًّ من: محمد عبد الباري مديرًا فنيًا، ويوسف محمد مساعدًا للمدرب، وعلي شعبان عبد المجيد إداريًا، والدكتور محمد أحمد عبد الفتاح طبيبًا للبعثة.

ما يشارك يوسف راوي بصفته ممثل مصر في عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، حيث حضر المؤتمر الافتتاحي للبطولة بالرباط برفقة رئيس البعثة والجهازين الفني والإداري واللاعبين وممثلي الاتحادات الدولية.

تضم قائمة اللاعبين 15 لاعبًا، هم: عبد الرحمن محمد بركات، وسعيد محمد عبد العزيز الخرباوي، وعبد الرحمن محمد عيد رجب، ومحمد حسين محمد، ومروان عمرو محمد عبد العليم، ومهدي محمد مهدي، ومحمود محمد شفيق عبد الهادي، وبدر محمد فاروق زكي، ورمضان السيد رمضان، ومصطفى محمود أحمد عبد الفضيل، ومحمد عجمي صالح، وممدوح سعيد سيد حسين، وأحمد عبد الرزاق أحمد، وعبد الغني حسين عبد الغني، ووليد عصام عبد الله إمام.